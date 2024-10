Il mistero di Le Fée: infortunato, ma titolare nella testa di Juric

Fin qui è stato un oggetto misterioso. Bello da vedere per il poco che dentro a Trigoria hanno potuto vedere, un punto interrogativo per tutti gli altri. Perché Enzo Le Fée, colpo di Florent Ghisolfi, è sceso in campo per soli 89 minuti. Poi è arrivato l'infortunio che gli è costato uno stop di un mese e mezzo e un tutore al ginocchio. Il centrocampista arrivato dal Rennes ha però fatto breccia nel cuore di Ivan Juric che lo ha studiato e, senza averlo mai visto, nella sua testa è uno che diventerà un titolarissimo. Al posto di chi giocherà? A rischiare è Bryan Cristante, beccato più volte dai tifosi nelle ultime uscite. Da qui parte il gioco delle coppie a centrocampo: da una parte Le Fée-Cristante, dall'altra Koné-Pisilli. Ora il francese deve farsi vedere. Dei nuovi acquisti, per ora, l'unica certezza è stata Artem Dovbyk mentre i giovani devono ancora dimostrare [...]

(La Repubblica)