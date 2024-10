Il mercato che non c'è

IL TEMPO (L. PES) - Il mercato c'è ma non si vede. Gli oltre cento milioni spesi in estate dalla Roma, ad oggi non hanno cambiato la sostanza delle cose. Dopo sette giornate, rispetto ad un anno fa, la Roma ha due punti in più, ma l'inizio della scorsa stagione a livello di risultati fu ancora peggio. Per questo la limitatezza della rosa è diventata una certezza noiosa da ripetere. Dovbyk a parte, i nuovi arrivati, per un motivo o per un altro, stanno deludendo. Insieme all'ex Girona cresce anche Koné, che sembra essere un acquisto azzeccato. Sul resto, però, permane grande incertezza. La copertina se la prende Soulé, uno degli acquisti più pagati dell'intera sessione, ma sembra ancora lontano dall'orbita di una squadra importante. Juric gli da fiducia, ma i numeri dell'argentino sono deludenti [...] Tanta attesa anche per Le Fée, che è ai box dal 25 agosto a causa di un infortunio al ginocchio e ha tutto da dimostrare. Il fedelissimo di Ghisolfi, sembra piacere anche al tecnico croato, ma per ora è un fantasma. Sfortunato, invece, Saelemaekers che si è dovuto operare e tornerà tra un mese e mezzo. Chi ha ancora le sembianze di un fantasma è Hummels, messo ko da un'influenza ma ora deve necessariamente entrare tra le rotazioni. C'è poi la grossa lacuna esterni. Dahl e Saud non possono bastare per svoltare [...]