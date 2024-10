Il fenomeno Pisilli: Anima e "core" di Roma

Pensare che il dt Ghisolfi a fine agosto aveva definito il suo passaggio in prestito agli austriaci del Lask. Per fortuna di Niccolò Pisilli è stato Daniele De Rossi ad opporsi alla sua cessione, e qualche giorno dopo lo stesso DDR lo ha lanciato contro la Juventus. Adesso la storia è cambiata e il gol al Venezia gli è valso anche la pre-convocazione in Nazionale, come detto ieri da Luciano Spalletti. Ottime prestazioni e personalità da vendere, qualità che gli stanno permettendo di imporsi nelle gerarchie della Roma, scalzando Leandro Paredes e mettendo in ombra il nuovo acquisto Manu Koné. Se a Trigoria avessero saputo di avere un gioiello del genere, si sarebbero potuti risparmiare di spendere per il duo Koné-Le Fée andando ad investire sulle fasce [...] Ora il gioiellino di Casal Palocco si appresta a diventare un punto fermo della Roma del presente e del futuro. Il primo passo sarà concludere il rinnovo del contratto fino al 2029 che i giallorossi stanno già discutendo con il suo entourage, con annesso adeguamento dell'ingaggio [...]

Niccolò sbarca a Trigoria nel 2011, a soli 7 anni, ed entra nei Pulcini da dove poi ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare alla Prima Squadra. L'inizio di una storia che nel 2023 aveva fatto emozionare anche José Mourinho, quando, dopo la prima rete segnata in Europa League Pisilli fu incapace di trattenere le lacrime di gioia. Segnale della purezza del classe 2004 e dell'attaccamento alla maglia. Inoltre, Pisilli dovrebbe rientrare anche tra i finalisti del premio "Golden Boy" dedicato ai migliori Under 21 in circolazione.

(Tuttosport)