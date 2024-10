Il Diamante riparte ricordando De Falchi

Fiato alle trombe e in alto le sciarpe, la "maggica" scende in campo o meglio in sala, su via Prenestina, dove lo Spazio Diamante riapre le sue porte per una nuova stagione diretta artisticamente da Alessandro Longobardi, con il coordinamento di Pino Le Pera. Vittoria Belvedere, Elisa Di Eusanio, Lorenzo Gioielli, Elisabella Pellini, Pino Strabioli, Josafat Vagni, in tanti salutano la ripartenza di un luogo votato alle interessanti scommesse sceniche del panorama contemporaneo, come "Il cuore debole di Antonio", testo vincitore del Premio del Pubblico - Festival inDivenire 2024, che ha visto sul palco Giovanni Bonacci, Giacomo Bottoni, Flavio Francucci e Simone Giacinti diretti da Francesco Giordano.

Una compagine che ha dato voce alla storia di Antonio De Falchi, tifoso giallorosso di 19 anni morto fuori da San Siro il 4 giugno dell'89', poco prima di un Milan-Roma. [...] Il ricordo che ha dato vita alla messa in scena si tramanda attraverso le generazioni e racconta del giovane e di quella fede "gialla come er sole e rossa come er core". Lo ripetono i suoi amici, pronti a partire da tifosi o a restare a casa per seguire la partita alla radio e chissà quale sarebbe stata la sua storia se sul treno "Speciale Roma-Milano" degli anni '80, Antonio non fosse mai saluto. [...]

(Il Messaggero)