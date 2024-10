Il destino degli uomini in bilico. Fonseca trema, Zaniolo smania

[...] Chi prima della sosta di ottobre in qualche modo è riuscito a stare attaccato al ramo, teme che il vento possa portarlo via nelle tre settimane che portano a quella di novembre. Vale per Fonseca, che ha bruciato il poco di credito guadagnato vincendo il derby. [...] Vale anche per Juric, su cui si allunga l'ombra di De Rossi. L'ex ad giallorossa Lina Souloukou ha cacciato la vecchia bandiera, i Friedkin hanno cacciato lei, e il tecnico croato si trova suo malgrado bersaglio di una tifoseria che a DDR perdonava tutto e a lui non perdona niente.

La situazione peggiore per ricevere in casa l'Inter. Dovesse perdere male, l'onda montante di chi in panchina rivuole Daniele potrebbe travolgerlo. [...] A salvare Juric, più che i suoi, potrebbero essere i difensori interisti. In sette gare l'Inter ha subito nove reti, quante ne aveva prese nell'intero girone di andata della scorsa stagione. [...]

