Si torna a parlare di Paredes, che ha un contratto che scade a giugno. Fernando Gago, nuovo allenatore del Boca Juniors, vuole il centrocampista della Roma e vuole averlo a disposizione per il Mondiale per Club che si giocherà nel 2025. Con Ivan Juric, l'ex Juventus non trova molto spazio e non ha mai nascosto il suo sogno di voler tornare a giocare in Argentina. Gago, inoltre, starebbe pensando anche a Paulo Dybala e potrebbe far partire un assalto già a gennaio.

(corsera)