I VOTI DEGLI ALTRI - Zalewski "è un disastro", Celik "simbolo dei problemi della Roma". Svilar "tiene in piedi i suoi", Juric "si gioca la panchina contro Dinamo Kiev e Fiorentina?"

La Roma perde 0-1 allo Stadio Olimpico contro l'Inter e viene condannata dalla rete di Lautaro Martinez, bravo a sfruttare un doppio errore difensivo di Mehmet Zeki Celik e Nicola Zalewski. I giallorossi rimandano l'appuntamento con la vittoria e si piazzano al decimo posto in classifica con 10 punti ottenuti in 8 giornate. Il peggiore in campo è proprio Zalewski (4.64): "Al ritorno da titolare la serata è un disastro, con due grossi nei nella prestazione: l'azione in contropiede sprecata e la palla persa che permette all'Inter di fare gol" (Il Tempo). Prestazione molto negativa anche per Celik (4.93): "Regala a Lautaro un assist d'oro, peccato solo che non giochino insieme. Non dovrebbe mai essere un titolare: simbolo dei problemi della Roma" (La Gazzetta dello Sport). Il migliore dei giallorossi è Mile Svilar (6.78): "Decisivo in avvio su Thuram, dopo lo 0-1 tiene in piedi i suoi" (Il Romanista). Voto insufficiente per mister Ivan Juric (5.71): "Crea problemi a Inzaghi ma ne perde un'altra. Tra Dinamo Kiev e Fiorentina si gioca la panchina?" (Corriere della Sera).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.78

Mancini 6.00

Ndicka 6.58

Angelino 5.78

Celik 4.93

Koné 5.21

Cristante 5.43

Zalewski 4.64

Dybala 6.28

Pellegrini 6.07

Dovbyk 5.71

Pisilli 5.64

Baldanzi 5.60

Soulé 5.75

Le Fée 5.50

Hermoso 5.50

Juric 5.71

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 5.5

Ndicka 6.5

Angelino 5.5

Celik 5

Koné 5

Cristante 5.5

Zalewski 5

Dybala 6

Pellegrini 6

Dovbyk 5.5

Pisilli 5.5

Baldanzi 5

Soulé ng

Le Fée ng

Hermoso ng

Juric 5.5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Mancini 6

Ndicka 7

Angelino 6

Celik 5

Koné 6

Cristante 6

Zalewski 5

Dybala 6.5

Pellegrini 6

Dovbyk 6

Pisilli 5.5

Baldanzi 5.5

Soulé 6

Le Fée ng

Hermoso ng

Juric 6

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Mancini 6

Ndicka 6.5

Angelino 5.5

Celik 5

Koné 5

Cristante 5

Zalewski 5

Dybala 6

Pellegrini 6

Dovbyk 6

Pisilli 5.5

Baldanzi 6

Soulé 6

Le Fée ng

Hermoso ng

Juric 6

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Mancini 6

Ndicka 6.5

Angelino 6

Celik 4.5

Koné 5

Cristante 6

Zalewski 4

Dybala 6.5

Pellegrini 6.5

Dovbyk 6

Pisilli 5.5

Baldanzi ng

Soulé ng

Le Fée ng

Hermoso ng

Juric 6

LA REPUBBLICA

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Angelino 6

Celik 4.5

Koné 5

Cristante 5

Zalewski 4.5

Dybala 5.5

Pellegrini 6

Dovbyk 5.5

Pisilli 6

Baldanzi ng

Soulé ng

Le Fée ng

Hermoso ng

Juric 5

IL TEMPO

Svilar 6.5

Mancini 6

Ndicka 6.5

Angelino 5.5

Celik 5

Koné 5.5

Cristante 5

Zalewski 4.5

Dybala 6.5

Pellegrini 6

Dovbyk 5.5

Pisilli 6

Baldanzi 6

Soulé 6

Le Fée ng

Hermoso ng

Juric 5.5

IL ROMANISTA

Svilar 7

Mancini 6

Ndicka 6.5

Angelino 6

Celik 5.5

Koné 5

Cristante 5.5

Zalewski 4.5

Dybala 7

Pellegrini 6

Dovbyk 5.5

Pisilli 5.5

Baldanzi 5.5

Soulé 5

Le Fée 5.5

Hermoso 5.5

Juric 6