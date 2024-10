I tifosi invadono in massa Monza

Da una protesta all'altra, tra una città e l'altra. Sempre presenti, in massa. I tifosi della Roma non abbandonano mai la Roma. In seicento sono andati in Svezia ad assistere a una partita orribile, in 2587 raggiungeranno domani Monza dove il settore ospiti dell'U-Power Stadium è esaurito in poche ore. [...] L'addio a De Rossi è ancora nelle teste e nei cuori della gente. E le ultime due partite non hanno fatto altro che rafforzare il sentimento di ostilità. Nulla contro Juric, che semmai è capitato in una situazione ambientale difficile e sta cercando di sovvertirla con il lavoro quotidiano. [...] Ad ogni modo, in ossequio allo slogan tifiamo solo la maglia anche Monza sarà dipinta di giallorosso domani. [...] Invece i dati registrano una flessione sulle presenze all'Olimpico. Nelle tre partite giocate in casa nella gestione Juric non è stato più raggiunto il tutto esaurito dopo 58 sold out consecutivi. È il sintomo di uno scollamento dai Friedkin da tenere in considerazione. [...]

(Corsport)