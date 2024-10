I senatori voltano le spalle a Juric: per i giallorossi si apre un'altra crisi

Una sconfitta pesantissima, un tracollo che nelle prossime ore potrebbe regalare l'ennesimo ribaltone in casa Roma che perde 5-1 a Firenze. Ora i giallorossi attendono le decisioni dei Friedkin su Ivan Juric. L'esonero, ora, sarebbe ad un passo. La prova della squadra contro la Viola potrebbe essere decisiva per l'avventura del croato sulla panchina della Roma. La squadra è stata umiliata e si è dimostrata incapace di giocare a calcio e di seguire le indicazioni dell'allenatore. Non è sfuggito il fatto che i senatori abbiano voltato le spalle a Juric e dopo la sostituzione sono rimasti nello spogliatoio [...] Se dovesse arrivare l'esonero, sono due i nomi in pole position: Daniele De Rossi e Roberto Mancini. DDR è attualmente in vacanza a New York e ha ancora un contratto con il club capitolino [...] In caso di suo rifiuto, l'altro nome sarebbe quello dell'ex ct dell'Arabia Saudita che ha voglia di rimettersi subito in corsa [...] Le prossime ore saranno decisive, ma quanto visto ieri in campo non può avere un futuro [...]

(La Repubblica)