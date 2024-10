I Friedkin e una gestione "schizofrenica": ora sono pronti a richiamare De Rossi

In una Roma giovane e performante contano i risultati, quelli costati la panchina ad una legenda come Daniele De Rossi. Ma a Trigoria sarebbero pronti ad un incredibile dietrofront, visto che l'arrivo di Ivan Juric non ha portato la sterzata che i Friedkin si aspettavano. Decisione che non sorprenderebbe, vista la "schizofrenia" di una dirigenza americana che si affida agli algoritmi e a call con il quartier generale della Roma per la gestione del club [...] A furor di popolo, potrebbe essere richiamato l'ex Capitan Futuro, proposto come allenatore per fare da parafulmine per l'esonero di José Mourinho e poi scaricato al primo periodo negativo. Ora, l'addio di Lina Souloukou, che pretese il suo addio dopo l'Empoli, potrebbero essere fattori che spingono verso il reintegro. Juric aveva iniziato bene con un 3-0 rifilato all'Udinese per poi salvarsi contro il Venezia e ottenere 1 punto in due partite in Europa League. La difesa d'ufficio dell'allenatore croato non ha convinto nessuno e forse neanche i Friedkin stessi. Ecco quindi crescere l'ipotesi di un ritorno di De Rossi. La gara di Monza potrebbe essere decisiva: in caso di ko ma forse anche in caso di parità, il destino dell'ex Torino potrebbe già essere segnato dopo appena 3 settimane [...]

(Il Giornale)