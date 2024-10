I baby portano corsa ed entusiasmo: ma sulle fasce serve un altro Angelino

Tre partite sotto la guida di Ivan Juric e tre storie differenti. La Roma ha mostrato due facce, tante cose buone, ma allo stesso tempo ecco sempre i soliti problemi di solidità e tecnico-tattici. Questi problemi vanno ricercati nel modo di giocare di Ivan Juric. A differenza di De Rossi, il croato vorrebbe giocare uomo su uomo a tutto campo con intensità massima e per 90 minuti. Per giocare così, servono giocatori freschi, di corsa e che sappiano resistere, soprattutto se gli impegni sono ravvicinati [...] A Boras, visto che 48 ore dopo si giocherà in trasferta a Monza, si punterà sul turnover e in questo caso i giovani aiuteranno [...]

Pellegrini deve ritrovarsi e può aiutarsi solo da solo. Koné è fondamentale, ma già contro il Venezia è apparso visibilmente stanco. Juric attende il rientro di Le Fée, che in pratica ancora non ha mai avuto. Il problema maggiore, però, sono i terzini. Angelino è realmente l'unico esterno che convince mentre gli altri sono stati adattati a fare quel ruolo. Per questo motivo il tecnico croato spera nel reintegro di Zalewski. A destra, invece, Celik non è l'esterno giusto, Saud è ancora acerbo e i giovani Sangaré e Dahl non si sono ancora mai visti. Il problema, permane. Infine, ultimo punto da analizzare, il vice Dovbyk. Shomurodov non si sa ancora se potrà bastare, dal momento che l'uzbeko non è mai stato impiegato con continuità.

(Il Messaggero)