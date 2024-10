Hummels pronto all'esordio. Pisilli titolare

Squadra subito in campo per dimenticare la delusione del ko e smaltire la rabbia che tutta la squadra aveva negli spogliatoi dell'Olimpico dopo la partita con l'Inter per una prestazione soddisfacente ma macchiata dagli errori sul gol di Lautaro Martinez. Ieri la squadra è tornata subito in campo la Fulvio Bernardini per cominciare la preparazione alla sfida di giovedì pomeriggio - sempre all'Olimpico - contro la Dinamo Kiev.

Scarico ovviamente per chi ha giocato domenica contro i nerazzurri, allenamento completo invece per tutti gli altri. Compreso Mats Hummels che adesso scalpita ed è ansioso di esordire con la maglia giallorossa dopo quasi due mesi di attesa. [...] Avrebbe dovuto esordire a Monza ma l'influenza lo ha messo ko, posticipando l'esordio dopo la sosta e la delicata sfida contro l'Inter. Giocherà prendendo il posto tra i centrali di difesa, probabilmente facendo scalare N'Dicka a sinistra. [...] E' pronto anche Niccolò Pisilli che contro l'Inter è rimasto in panchina dal primo minuto per poi subentrare a Koné nella ripresa: prenderà il posto proprio del francese per la sua quinta partita da titolare in stagione.

(corsport)