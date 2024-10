Hummels panchinaro: gioca mai

Dal premio come miglior difensore della Champions League 2023/24 col Borussia Dortmund, al ruolo di panchinaro fisso nella Capitale, il passo è stato terribilmente breve per Mats Hummels, che si ritrova a fine ottobre con un clamoroso zero alla voce minuti giocati. [...] Mai una chance da titolare e neppure uno spezzone finale, anche solo per assaggiare il campo e dare un contributo d'esperienza alla retroguardia giallorossa. [...]

Normale che con questo andazzo il campione tedesco possa chiedere a gennaio la cessione. Anche perché gli estimatori in giro per il mondo non mancano. Anzi, Mats questa estate aveva solo l'imbarazzo della scelta e ha rifiutato una quindicina di proposte prima di accettare quella romanista. [...] Fisicamente sta benissimo. Non a caso è stato premiato come il miglior difensore dell'ultima edizione della Champions, in cui è stato decisivo nell'annullare un certo Mbappé nella doppia semifinale contro il Psg. [...] La sua situazione andrà tenuta d'occhio alla finestra di mercato di gennaio. Le tante pretendenti che lo cercavano in estate potrebbero tornare alla carica. [...]

(Tuttosport)