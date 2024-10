Hummels e Le Fèe ci provano

IL TEMPO (L. PES) - Il primo e l'ultimo arrivato. Le Fée e Hummels ci riprovano dopo la falsa partenza. Il centrocampista francese è arrivato ad inizio luglio dal Rennes per 23 milioni, ed è stato il primo acquisto del mercato giallorosso (escludendo Sangaré). Subito titolare alla prima ufficiale, ora è fermo da due mesi a causa di un problema al collaterale del ginocchio, e da pochi giorni è tornato a lavorare col gruppo in attesa del ritor-no in campo. Il tedesco, invece, non ha ancora mai vestito ufficialmente la maglia giallorossa. L'ex Borussia Dortmund è stato l'ultimo tessera-to dell'estate romanista. La sua firma sul contrat-to, infatti, è arrivata iL 14 settembre, ultimo giorno utile per inserirlo nella lista Uefa. Dopo un'esta-te da svincolato, il tedesco ha accettato la propo-sta della Roma arrivata dopo la chiusura del mercato e legata ad esigenze di profondità d_i rosa. Come ammesso da Ghisolfi, infatti, verso la fine del mese di agosto De Rossi si era ormai convinto di puntare sul 3-5-2 come modulo permanente. Da lì l'arrivo in pochi giorni di Saelemaekers per rinforzare le corsie esterne e di Hermoso e Hummels per completa-re la batteria dei difensori centrali. Aveva bisogno di tempo Hummels per tornare in forma, nono-stante le 40 gare della scorsa stagione e la Champions giocata da protagonista fino alla finale. L'appuntamento giusto, per entrambi, potrebbe essere quello della gara di Europa League contro la Dinamo Kiev in programma giovedì 24 otto-bre. La prima dopo la ri-presa contro l'Inter sug-gerisce maggior prudenza nella scelta degli uomi-ni, per questo il match interno contro gli ucraini (seppur fondamentale) diventa match clou per vedere all'opera i due innesti. Le Fée piace mol-to a Juric, e potrà aumentare la concorrenza nel ruolo davanti alla difesa, ma allo stesso tempo offrire alternative sulla trequarti. Hummels, dal canto suo, porta La Roma esperienza e leadership, ma i tifosi sono curiosi di vederlo in campo anche in relazione alle richieste di Juric in termini di intensità e ritmo. La squadra si allenerà ancora oggi e domani per poi riposare domenica. Mentre dalla Svezia ha parlato Dahl: «Mi alleno duramente ogni giorno ma la concorrenza è tanta. Non so se giocherò ancora in Primavera». Nella seduta di ieri ancora assenti Dybala ed El Shaarawy: l'argentino, però, dovrebbe tor-nare in campo al massimo all'inizio della prossima settimana per poi essere pronto a giocare con l'Inter.