Hummels: a te le chiavi della Roma

Stavolta non ci sono dubbi, perché è stato proprio lui a confermarlo: "Ora tocca a me". Ivan Juric è pronto a far esordire l'ultima stella rimasta in disparte, Mats Hummels. Dopo un colloquio con il croato, l'ex Borussia Dortmund ha detto ciò: "Forse non partirò dall'inizio domenica prossima contro l'Inter, ma di sicuro lo farò il giovedì successivo contro la Dinamo Kiev" [...] Nella sua testa magari avrebbe immaginato un inserimento immediato nella Roma, ma lui stesso aveva sottolineato che non sarebbe stato pronto in una o due settimane [...] Hummels è stato ingaggiato per farlo diventare la guida del reparto difensivo. Con la partenza di Smalling, alla Roma mancava un totem da piazzare davanti a Svilar per rassicurare i giocatori intorno a lui [...] Nella testa di Juric, il tedesco dovrebbe andare a pressare il centravanti avversario sulla linea della metà campo e forse è per questo che non lo abbiamo ancora visto in campo. Questa pausa gli è però servita per assimilare alcuni movimenti che il tecnico croato chiede [...] Contro l'Inter, potrebbe toccare ancora ad Hermoso e con Ndicka ancora centrale. Angelino sarebbe quindi messo alto a sinistra a spingere su Dumfries. La Roma proverebbe poi a vincere la partita sulla trequarti e con la ferocia realizzativa di Dovbyk. Dybala riprenderà gli allenamenti nei prossimi giorni ma gestendosi come ha sempre fatto, ma ha garantito a Juric che contro i nerazzurri ci sarà.

(corsport)