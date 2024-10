Graziani in extremis salva la Roma col Lecce

IL TEMPO (E. INNOCENZI) - Tre partite di fila senza vittoria nel campionato Primavera 1 per la Roma, che si salva dopo il novantesimo contro il Lecce pareggiando 1-1 in casa. Al vantaggio ospite, nel primo tempo con Mboko, risponde Graziani su calcio di rigore durante il recupero finale. Che sarebbe stata una partita complessa lo aveva detto anche il tecnico giallorosso Gianluca Falsini alla vigilia, ma i lupacchiotti hanno prodotto una buona prestazione e avrebbero meritato anche di più. Dopo alcune uscite sotto tono, la Roma risponde bene. "Dal punto di vista mentale meritavamo di vincerla perché oggi era una situazione particolare per noi e sotto questo punto di vista i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Ci hanno creduto fino in fondo, se avessimo avuto questa mentalità anche a Firenze avremmo vinto con estrema facilità. Oggi dovevamo tirare fuori qualcosa in più e la squadra è stata fantastica, a partire dal capitano" ha dichiarato il tecnico della Roma. I giallorossi sono ora a 14 punti e sperano nei risultati di oggi per difendere il primato in classifica.