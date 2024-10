Gol fatti: 8. Peggio solo 14 anni fa

Otto gol nelle prime 8 giornate. La Roma ha il peggior attacco tra le big. L'anno scorso ne aveva segnati 19: di cui 12 con giocatori non più in giallorosso. Negli ultimi 32 anni era andata peggio solo nel 2010-11 quando la squadra di Ranieri ne realizzò 7, i punti in campionato erano 9 e il vantaggio sulla zona B un misero +1. [...]

Il record negativo risale al 1974-75 con appena 2 reti: le firmarono Prati e De Sisti, per battere rispettivamente Ascoli e Lazio. Ma Liedholm finì 3°, a maggio, davanti ai biancocelesti che avevano lo scudetto sul petto.

(corsera)