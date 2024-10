Gli ucraini e il precedente dell'arbitro Frisk colpito

La Roma non vince in Europa da 4 partite a cavallo tra 2 stagioni: 0-2 e 2-2 nella semifinale dell'anno scorso contro il Bayer Leverkusen, poi l'1-1 contro l'Athletic Bilbao e l'1-0 contro l'Elfsborg. È la striscia peggiore degli ultimi 8 anni ma se si conta solo l'Europa League, è il record negativo assoluto. Da interrompere domani contro la Dinamo Kiev, una delle uniche due squadre a non aver segnato nelle prime 2 giornate. Il bilancio degli ucraini sul campo italiano è pessimo: una vittoria, 5 pareggi e 7 sconfitte, anche se l'unico successo è arrivato a tavolino nel 2004 proprio contro la Roma. La partita venne interrotta alla fine del primo tempo perché l'arbitro era stato colpito da un oggetto lanciato dalla Monte Mario. Lo svedese Fisk rientrò sanguinante negli spogliatoi, mentre la Roma giocò le successive 2 partite del girone di Champions a porte chiuse.

(corsera)