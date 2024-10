Gli argentini e la Roma: tango triste

[...] Gli argentini della Roma stanno attraversando un momento nero, dovuto anche alla crisi generale che ha colpito il club tra l'esonero di De Rossi e l'arrivo di Juric. [...] Dybala, Paredes e l'ultimo arrivato Soulé sono tra i calciatori più pregiati della rosa, ma per il momento più che rappresentare una soluzione si stanno trasformando in un problema per l'allenatore e per la società che deve pagare stipendi da top player (Soulé escluso) per ottenere poco o nulla. [...]

Paulo è rimasto a Trigoria ma i numeri che lo riguardano cominciano ad essere preoccupanti: quello di quest'anno è il peggior avvio da quando è alla Roma con un gol (all'Udinese) e zero assist nelle prime sette partite che ha giocato. [...] Non solo, l'ultimo gol su azione risale al ritorno di Europa League contro il Milan del 19 aprile, mentre per ritrovare l'ultimo su azione in Serie A bisogna tornare al 26 febbraio contro il Torino di Juric. [...] Non va meglio a Paredes che la scorsa stagione è sempre partito titolare, oppure, è subentrato. Quest'anno è rimasto in panchina tre volte contro Juventus, Genoa e Monza. [...] Se lui o Shomurodov dovessero salutare, l'idea è portare Beto dall'Everton in prestito. Infine, Soulé l'unico a cui è corretto concedere tempo per ambientarsi, ma nel 2024 non ha mai segnato su azione. [...]

(Il Messaggero)