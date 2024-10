Giocattolo rotto. Chi lo aggiusta?

Il posto più scomodo nella Roma, in questo momento, è quello dell'allenatore, chiamato a ricoprire molti ruoli diversi, a fronteggiare critiche spesso fondate, a mettere la faccia al posto della proprietà, per responsabilità non sue. Juric ha nervi saldi ed esperienza, ma i problemi sono evidenti e si moltiplicano. De Rossi, si è capito bene, è stato rimosso perché non poteva nascondere confusione ed errori nel mercato e nella gestione della rosa. Lina ha mosso la ghigliottina ed è scappata, ma i problemi sono ancora lì, evidenti [...] Ma l'errore più grave - che nessuno sembra voler affrontare - è la grave spaccatura ormai evidente tra la società e il cuore dei tifosi. Sembrava un amore perfetto, si era ricostruito un clima che mancava da molto tempo [...] Noi restiamo malati di Roma - non si può guarire - ma andiamo questa sera a Firenze con speranza, fiducia, orgoglio e qualche insicurezza.

(Il Messaggero - P. Liguori)