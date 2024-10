Giallorossi e nerazzurri: tanti campioni e supersfide

LEGGO - Roma-Inter è una sfida storica del calcio italiano che incarna la tradizione, la rivalità e l'emozione del gioco. Con quasi 530 gol segnati in poco più di 180 partite, è la gara con il maggior numero di reti nella storia della Serie A. Questo confronto ha visto protagonisti alcuni dei più grandi campioni mai scesi in campo, creando momenti indimenticabili per i tilosi di entrambe le squadre.

Tra i protagonisti più emblematici di questa rivalità spicca Ronaldo, il Fenomeno, che ha lasciato un'impronta indelebile nelle sfide all'Olimpico. In tre presenze in casa della Roma, il brasiliano ha segnato 4 gol. La sua prima apparizione risale all'11 aprile 1996, quando il Fenomeno si rese protagonista con una doppietta decisiva. Entrambi i gol furono frutto di dribbling sul portiere e una palla depositata in rete, un marchio di fabbrica del talento brasiliano. L'anno successivo, Ronaldo si ripete con un'altra doppietta in una memorabile

sfida terminata 4-5 in favore dell'Inter. Francesco Totti è andato ancora oltre, segnando 9 reti in totale tra cui un memorabile cucchiaio a San Siro.

Un atro giocatore che ha segnato questa rivalità è Alvaro Recoba, noto per i suoi gol spettacolari. Con 6 reti in 12 incontri contro i giallorossi, Recoba ha colpito anche all'Olimpico, contribuendo a un emozionante pareggio per 3-3 nella stagione 2004/05, in cui mise a segno una rete e fornì due assist decisivi. Un'altra partita che rimane scolpita nella storia è quella del campionato 2008/09, quando l'Inter di José Mourinho schiacciò la Roma con un netto 0-4 al Olimpico. I gol di Zlatan Ibrahimovic, Dejan Stankovic e Victor Obinna sancirono una vittoria che rimane la più larga dell'Inter nella Capitale. Quella stagione segnò anche l'inizio della magica era di Mourinho, che avrebbe portato l'Inter a conquistare trofei storici fino al Triplete.

La rivalità Roma-Inter ha avuto momenti di grande intensità anche a livello di allenatori. La Supercoppa Italiana del 2008 vide l'Inter di Mourinho trionfare ai rigori contro i giallorossi, un debutto vincente per il tecnico portoghese. In quel match, Inter dimostrò la sua forza, ma la sfida di ritorno in campionato terminò con un rocambolesco 3-3, in cui le polemiche non mancarono. Alla guida della Roma c'era l'attuale ct Luciano Spalletti e la loro rivalità fu lunghissima e combattuta.

Un capitolo a parte merita il campionato 2009/2010 con l'Inter che sorpassò la Roma di un punto a tre giornate dalla fine. I nerazzurri andarono poi contro la Lazio sempre a

Roma. Nemmeno a dirlo vinse Mou con i tifosi biancocelesti entusiasti per aver perso la partita e tolto lo scudetto ai rivali.