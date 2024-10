Ghisolfi furioso con l'arbitro: "Un rigore clamoroso, la decisione è inaccettabile"

È una Roma furibonda che torna a casa da Monza con un pareggio che non accontenta i giallorossi. Sul banco degli imputati ancora una volta La Penna e il VAR Aureliano. L'episodio in questione è il pestone di Kyriakopoulos su Baldanzi a pochi minuti dal termine della partita, episodio non punito con un calcio di rigore.

Questa rappresenta la terza decisione dubbia in stagione che ha penalizzato la Roma [...] Ma dopo il silenzio delle ultime volte, i giallorossi hanno alzato la voce con Florent Ghisolfi: "Non sono solito venire a piangere in televisione per parlare dell'arbitraggio. Tutti hanno visto che quello su Baldanzi era rigore, questo è inaccettabile. Perché il VAR non è intervenuto? Non è accettabile. Esigo rispetto per tutti, i calciatori, il mister e i nostri tifosi" [...] Anche per Baldanzi non ci sono molti dubbi "Il difensore del Monza mi pesta il piede. Ma l'arbitro mi ha detto che prima è saltato e poi mi ha pestato il piede. Ho rivisto il video e Kyriakopoulos prima mi pesta e poi salta. La nostra prova, però, non dipende da quell'episodio".

(corsera)