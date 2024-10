Genoa, nuove voci su Pallotta. Blazquez: "Nulla di vero". In settimana c'è il Cda

Con lo stato di crisi di 777 Partners e lo smantellamento progressivo del 777 Football Group, si inseguono voci su possibili acquirenti all'orizzonte per il Genoa. L'ultima riguarda James Pallotta, imprenditore e dirigente sportivo statunitense, proprietario e presidente della Roma dal 2012 al 2020. Al momento si tratterebbe di un semplice interesse preliminare con richiesta di informazioni. L'amministratore delegato rossoblù Andres Blazquez smentisce: «Ho verificato, non c'è nulla di vero». Il principale creditore di 777, A-Cap, ha dato mandato a Banca Moelis di trovare soggetti interessati per i club della galassia. [...]

(Secolo XIX)