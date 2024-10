GdF a Trigoria per le plusvalenze: Faro anche su Juve, Napoli e Lazio

Non solo la Roma. Ci sono anche altre squadre della Serie A coinvolte nelle indagini sulle plusvalenze fittizie da parte della Guardia di Finanza. Tra quelle a rischio di accertamenti fiscali ci sono anche Juventus, Lazio e Napoli. Così come ai giallorossi, che potrebbero dover pagare una multa salatissima, anche gli altri club potrebbe essere messa in discussione l'evasione dell'imposta sui redditi della società [...] Nel caso della Roma, i militari del nucleo di polizia della capitale, hanno esaminato i bilanci che vanno dal 2016 al 2021 e hanno accertato che sono stati dichiarati costi maggiori non deducibili pari a circa 80 milioni di euro [...]

Il club capitolino, però, non ha confermato tali cifre: "La Società ritiene si tratti di rilievi infondati, con riguardo ai quali intende far emergere la correttezza del proprio operato presso le competenti sedi". Essendo i bilanci della Roma in perdita da anni, lo Stato non obbliga la società a pagare l'IRES ma esorta il pagamento delle sanzioni e degli interessi. Si attende ora il verbale che la Finanza passerà all'Agenzia dell'Entrate e che emetterà entro la fine del 2024 il primo avviso di accertamento. In attesa di questo, i giallorossi possono fare ricorso e sperare che la sentenza vada a loro favore [...]

Nei primi casi rientrerebbero ben 6 operazioni: lo scambio Luca Pellegrini-Leonardo Spinazzola, lo scambio con il Sassuolo che vedeva Davide Frattesi e Riccardo Marchizza passare in neroverde, per poi acquistare Gregoire Defrel, l'operazione Radja Nainggolan con l'Inter che aveva generato una plusvalenza di circa 30 milioni di euro e sarebbe dichiarata sospetta anche la cessione di Kostas Manolas al Napoli. Infine, sarebbe finito sotto la lente d'ingrandimento anche l'acquisto di Marash Kumbulla dall'Hellas Verona e quello di Bryan Cristante dall'Atalanta. L'altro caso riguarda invece, la svalutazione di circa otto giocatori della rosa tra cui Edin Dzeko, Amadou Diawara, Pedro e Javier Pastore. Per Napoli e Roma siamo ancora un passo indietro rispetto a quanto fatto con la Juventus in passato, mentre per la Lazio l'inchiesta è ancora aperta ed è stata trasferita, per competenza territoriale, ai pm di Arezzo.

