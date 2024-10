Furia Roma sull'arbitro: Dovbyk c'è, il rigore no. I giallorossi alzano la voce

La "piccola finale" di Monza finisce malinconicamente 1-1. Non basta il gran gol di Dovbyk per battere l'ultima in classifica. Juric viene tradito da l'unica incertezza di Svilar e da un incredibile svista dell'arbitro La Penna che non sanziona un fallo da rigore su Baldanzi [...] Ai punti è una gara che la Roma avrebbe meritato di vincere ma il calcio non è pugilato e alla fine è costretta ad uscire dallo stadio con un pareggio. Difficile pensare ad un nuovo ribaltone sulla panchina, anche se con i Friedkin mai dire mai [...] Aspettando il nuovo CEO e un uomo di campo che possa affiancare Ghisolfi, a fine partita è toccato al francese difendere la squadra e lamentarsi per il rigore non concesso sul pestone di Kyriakopoulos su Baldanzi [...]

Nella prima mezz'ora la Roma ha pressato alto, giocando sull'asse Koné-Pellegrini e tenuto il pallone per il 70%. Il tempo di trovare la gioia del gol con Dovbyk per poi subire la beffa con il pareggio di Dany Mota e per finire con il rigore non concesso. Anche il malcontento dei tifosi non è passato inosservato: cori contro la squadra e striscione polemico verso la società [...] La Roma, però, continua a segnare con il contagocce e questo inizia ad essere il problema di una squadra che nonostante tutto ha ancora tempo per recuperare terreno sulle altre in classifica. Ma i bonus sono finiti, dopo la sosta si inizierà a fare sul serio.

(Il Messaggero)