Fulco Pratesi (WWF) e gli stadi

(...) Caro Conti, pur essendo un tifoso (non praticante) della Roma fin da bambino, vorrei che qualcuno mi spiegasse la necessità che la squadra richieda un suo stadio, pur avendo a disposizione un Stadio Olimpico che il mondo ci invidia , sacrificando una bella zona verde con incluso bosco, vicino a un Ospedale e con collegamenti problematici. Oltretutto non vorrei che anche la Lazio, che oggi miete successi più importanti, non voglia costruirsi un altro stadio (rinunciando a quello Flaminio di Pier Luigi Nervi oggi in condizioni precarie) invadendo un'area verde ancor più preziosa a nord della Capitale. Fulco Pratesi (WWF)

"Caro Pratesi, penso sia più giusto non rispondere al tuo quesito e lasciare la tua lettera come una autorevolissima opinione sulla quale riflettere."

(corsera)