Fra "gossip" e fantamercato c'è chi sogna Totti in riva al lago

Da un paio di giorni la "suggestione" rimbalza da una sponda all'altra del lago. Perché di suggestione si tratta, quel "pissipissi" da macchinetta del caffè che si intreccia col fantamercato tale da far sognare qualsiasi tifoso. Ma al Bar Bocciofila Galetti di Alzate Brianza, dove ha sede il Roma Club di Como, qualcuno ci crede davvero. Non si azzarda a dirlo ad alta voce, ma l'idea di poter vedere Francesco Totti come "special guest" sul campo del Sinigaglia a 48 anni è così eccitante che è pure bello solo ipotizzarlo. Nessuno vuole illudersi, per carità, ma da quando la ricchissima famiglia Hartono è diventata proprietaria del club si sono viste cose che solo cinque anni fa neppure erano ipotizzabili in questo scorcio della Lombardia. (...) Ma qui stiamo parlando di Totti, e se la lampadina della fantasia si è accesa e le voci si rincorrono incontrollate è perché sono in tanti (dai giornalisti ai semplici tifosi, ma anche importanti imprenditori) a voler dare una propria interpretazione alle ultime esternazioni dell'ex capitano giallorosso, il quale lunedì scorso, a margine di un evento a Verano Brianza, si è lasciato andare ad una confidenza, accompagnata dal sorrisino ammiccante: «Mi hanno chiamato varie squadre di A. Il pensiero c'è, mai dire mai...» (...) Ma Totti diceva sul serio? O vole-va fare solo un po' di "caciara"? A Como qualcuno ha preso la cosa molto sul serio. Tanti soldi, un affare che mediaticamente può accendere i riflettori di tutto il mondo, un impatto di immagine fortissimo. Filone questo su cui il Como sta lavorando almeno da due anni, e senza badare a spese. E mentre sui social già diventava virale l'hastag #TottiReturn, ci ha pensato Francesco a rincarare la dose: parlando questa volta dal palco all'Ara Pacis, Totti non si è sottratto alla domanda più scontata «Torno? Dipende dallo sponsor - ha detto sorridendo -. Certo che scherzo, ma chissà, alla fine la pazzia potrei anche farla» (...)

(Il Giorno)