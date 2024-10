IL TEMPO - Non solo i 33.321 sugli spalti dell'Allianz Stadium ma anche un record di share per una gara del campionato italiano. Su Rai 2, sono stati 432.000 telespettatori incollati la Tv per la gara della Serie A tra Juventus e Roma. Con uno share medio di 4.32%, si tratta del record di telespettori per una partita della carriere della Serie A Femminile.