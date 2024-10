Felicità Pisilli, l'altra faccia della medaglia

L'altra faccia di una medaglia che vede Pellegrini attraversare il momento più buio della carriera, è rappresentata da Niccolò Pisilli, 20 anni, che sta vivendo un sogno. Dopo il primo gol in Serie A con la Roma, giovedì è arrivato anche l'esordio in maglia azzurra. L'Olimpico è il suo teatro dei sogni.

«L'esordio - le sue parole - è un'emozione incredibile. Quando inizi a giocare a calcio da bambino la prima cosa che sogni è poter giocare con la Nazionale, averlo fatto in questo stadio lo rende ancora più speciale perché erano presenti tante persone a me care». [...]

Negli ultimi mesi la sua vita è cambiata, ma lui sembra non aver perso la serenità.

«Sono successe tante cose, io però vivo giorno per giorno ed è molto bello perché sono tutte delle grandi emozioni. De Rossi? Ogni tanto ci sentiamo, è un'altra di quelle persone che dovrò ringraziare per sempre».

Il suo momento magico potrebbe proseguire dopodomani contro Israele, con il possibile esordio dal primo minuto. [...]

