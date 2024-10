Euroturnover: la prima volta di Hummels

Adesso le energie vanno gestite. Ciò diventa inevitabile con questo tipo di calendario fittissimo di impegni. Già contro il Venezia, la Roma è andata in affanno ed ha rischiato di perdere solo per le fatiche accusate contro l'Athletic in Europa League. Così, Juric ha deciso che contro l'Elfsborg potrebbe esserci un ampio turnover[...]

Fuori Svilar e dentro Ryan, per valutare realmente le caratteristiche dell'estremo difensore australiano. Possibile difesa a tre con Hummels, arriverà finalmente il suo debutto ufficiale con la maglia della Roma, Hermoso e Ndicka. A centrocampo dentro Pisilli, Paredes e Koné. Sulle fasce ecco di nuovo l'inesauribile Angelino a sinistra e a destra Celik, ancora in ballottaggio con Saud. Infine, chance per Eldor Shomurodov che farà riposare Artem Dovbyk. Dietro all'uzbeko, pronti ad agire Baldanzi e Soulé.

(corsport)