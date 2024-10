Europa League: a riposo Dybala, Mancini e Pellegrini

Giovedì in Svezia contro l'Elfsborg, secondo impegno dell'Europa League, Ivan Juric cambierà qualche interprete rispetto alla partita contro il Venezia. Turno di riposo per Gianluca Mancini, non al top dopo il problema alla coscia. Dybala sta bene ma dovrebbe star fuori anche contro gli svedesi per poi rientrare contro il Monza. Al suo posto Matias Soulé con accanto Tommaso Baldanzi, che prenderà il posto di Lorenzo Pellegrini. In mezzo al campo, invece, dovrebbe riposare Bryan Cristante: al suo posto Leandro Paredes, con Niccolò Pisilli che andrà a sostituire Manu Koné. Sulle fasce Angelino e Celik, mentre in difesa il terzetto sarà composto da Hummels, Ndicka ed Hermoso.

(corsera)