Elfsborg-Roma, parla Hiljemark: "Grande sfida"

Nelle parole di Oscar Hiljemark è facile riscontrare l'ambizione del tecnico svedese, tecnico con un passato in Serie A con le maglia di Palermo e Genoa: "Sarà una partita fantastica, ci fa visita uno dei più grandi club in Europa che non vediamo l'ora di accogliere, testare e vedere a che livello siamo. Sono una squadra con molti calciatori esperti, hanno anche cambiato l'allenatore quindi cambia il modo con il quale arriveranno a questa partita". Non potevano ovviamente mancare le domande sul suo rapporto con l'allenatore della Roma Ivan Juric, suo allenatore ai tempi del Grifone, al quale lo svedese ha risposto così: "Ho avuto Ivan per tre anni come allenatore, sarà fantastico e non vedo l'ora di rivederlo. Quello è stato un periodo particolare da calciatore, ma molto istruttivo come allenatore, ripensandoci ora. Juric è un ottimo allenatore, ha le idee molto chiare, un pensiero e una struttura molto chiara di come vuole che la sua squadra giochi a calcio" [...]

HIljemark ha già chiaro in testa su come affrontare la gara: "In queste partite sono i piccoli dettagli a fare la differenza, dai passaggi sbagliati o interventi individuali, e in questo margine di errore in Europa ti puniscono severamente. Ma penso che possiamo sorprenderli e misurarci con la maggior parte delle squadre europee se saremo in una delle nostre giornate, e speriamo sai così anche con la Roma" [...]

(Il Romanista)