ELFSBORG-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Dovbyk-Shomurodov. Baldanzi favorito su Soulé, in mediana la coppia Pisilli-Paredes

Alle 21:00, alla Boras Arena, la Roma scenderà in campo contro l'Elfsborg per la prima trasferta europea di questa stagione. Per il match non dovrebbero esserci grossi dubbi. giallorossi che si schiereranno con il solito 3-4-2-1. Difesa guidata da Mancini, Ndicka ed Hermoso, con in mezzo al campo Paredes e Pisilli. Larghi agiranno ancora Celik e l'instancabile Angelino. Dietro alla punta, invece, dovrebbe esserci spazio per la coppia Pellegrini-Baldanzi, mentre l'unico ballottaggio è legato alla punta centrale. Dovrebbe partire Shomurodov, ma l'impiego di Dovbyk dal primo minuto non è escluso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Baldanzi; Shomurodov

IL CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov

IL MESSAGGERO – Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka, Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Baldanzi; Shomurodov

IL TEMPO – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Baldanzi, Dovbyk