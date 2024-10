Elfsborg-Roma: la moviola. Non serve il Var per assegnare il rigore agli svedesi

La Roma esce sconfitta dalla sfida contro l'Elfsborg grazie ad un calcio di rigore, giustamente assegnato agli svedesi ma sul quale, forse, non c'era bisogno dell'ausilio del Var. Pestazione al limite della sufficienza per l'arbitro estone Tohver, che non vede il braccio largo di Baldanzi e fischia poco nel corso del match

La Gazzetta dello Sport - voto 6,5

C'è il calcio di rigore assegnato agli svedesi sul finire del primo tempo: Baldanzi con l'avanbraccio va a incocciare il pallone e dopo consulto al Var il direttore di gara assegna correttamente il penalty: il braccio è distante dal corpo. Al 77' rischia Henriksson che entra in scivolata su EI Shaarawy: prende il pallone, quindi non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

Corriere dello Sport - voto 5,5

L'arbitro estone Tohver ha bisogno di un richiamo dal Var perche non vede l'impatto col voto braccio largo di 5,5 Baldanzi appena dentro l'area della Roma. Il rigore (concesso dopo una corsa al monitor) può starci, per la dinamica dell'intervento. Risparmiato giustamente il cartellino giallo a Hult che trattiene Pisilli. Proteste romaniste a un quarto d'ora dalla fine, ma l'entrata di Henriksson (contrasto con EI Shaarawy) avviene sul pallone. In pieno recupero arriva un giallo anche per Dybala, dopo una reazione dovuta al fallo di Frick.

Corriere della Sera - voto 5

Il Var lo richiama sul fallo di mano di Baldanzi. Non fischia quasi mai, come fosse rugby.