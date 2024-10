Dopo i due giorni di riposo concessi da Ivan Juric, la Roma torna in campo oggi. Oltre a valutare costantemente le condizioni di Paulo Dybala, che oggi sarà nuovamente in gruppo, arriva la notizia che Enzo Le Fée sembra aver smaltito il suo problema al ginocchio [...] Resta invece fuori Stephan El Shaarawy che è alle prese con uno stiramento al polpaccio. Anche l'esterno ex Milan verrà valutato giorno dopo giorno. Ancora assenti i nazionali, che nei prossimi giorni rientreranno tutti.

(corsport)