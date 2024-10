Ecco Le Fée e Hummels. Mossa Pisilli

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Numerose idee e diverse prove tattiche per provare a dare una scossa ad una squadra che fa una fatica enorme a segnare. Juric per la gara europea contro la Dinamo Kiev proporrà una formazione con diversi cambiamenti rispetto a quella che ha iniziato la partita contro l’Inter. Dal primo minuto – stamattina ci sarà una sgambata a Trigoria dove saranno sciolti gli ultimi dubbi – si vedranno Hummels e Le Fée. Il tedesco è finalmente pronto per il suo esordio con la Roma, mentre il francese prenderà possesso del centrocampo dall’inizio dopo il lungo stop per infortunio e lo spezzone contro i nerazzurri. Il tecnico croato deve decidere chi affiancargli in mediana: tra le prove effettuate c’è stata sia quella di una coppia con Pisilli, che quella che prevede lo spostamento in avanti, sulla trequarti accanto a Baldanzi, del giovane gioiello romano. In quel caso finirebbe in panchina Soulé, che invece, con Pisilli più basso, sarebbe il sostituto di Dybala, a cui sarà concesso un turno di riposo. Tra i titolari spazio anche ad Hermoso viste le non perfette condizioni di Mancini, che ieri ha interrotto la rifinitura in anticipo per via della febbre. Il toscano è comunque convocato. Ancora assente El Shaarawy: tornerà domenica. Out anche Dahl, fuori dalla lista Uefa.