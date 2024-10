E se contro l'Inter la Roma giocasse con la difesa a quattro?

Sarà curioso vedere come Juric affronterà l'Inter e se sarà tentato di cambiare sistema di gioco, mettendosi con il 4231. Non sarebbe una sorpresa. L'anno scorso l'ha fatto due volte, sia all'andata sia al ritorno, nelle sfide con i nerazzurri alla guida del Torino. Perse entrambe le sfide, ma ogni volta mettendo tatticamente in grandi difficoltà gli avversari [...].

[...] Se due indizi non fanno ancora una prova, il terzo potrebbe arrivare alla ripresa del campionato, quando l'Inter scenderà all'Olimpico. Finora Juric non ha fatto troppe variazioni sul tema, scegliendo solo l'opzione del trequartista unico con due punte per affrontare il Bilbao che si è presentato all'Olimpico col 4231. E per ribaltare il risultato scelse il 4231 nel secondo tempo col Venezia, peraltro centrando il risultato. Per il resto solo 3421.

(Il Romanista - D. Lo Monaco)

