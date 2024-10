È l'ora di Le Fée: missione speciale per il primo colpo della nuova Roma

A vederlo allenarsi sempre con quel tutore elastico sul ginocchio destro a molti sono venuti dubbi e anche qualche brivido di troppo. Ed invece da Trigoria arrivano rassicurazioni continue. [...] Lui che è stato il primo colpo dell'estate giallorossa, [...] Le Fée finora è risultato una sorta di oggetto misterioso. Qualcosa aveva fatto intravedere durante il pre-campionato, dove era anche andato a segno in un paio di circostanze. [...] Poi il buio, perché è stato utilizzato nelle prime due partite di campionato, ma senza lasciare traccia: 61 minuti nel deludente 0-0 di Cagliari [...] e 28 contro l'Empoli. [...] E proprio contro i toscani si è fatto male calciando, subendo una distorsione del legamento collaterale destro. [...]

Se giocherà domenica prossima contro l'Inter avrà concluso un periodo di quasi due mesi di assenza. [...] Ecco anche perché Le Fée ci tiene da matti a tornare subito in pista, vuole dimostrare che i 23 milioni spesi dalla Roma per portarlo nella Capitale non sono stati un investimento sbagliato. [...] Ed allora contro l'Inter dovrebbe toccare proprio a lui, al fianco magari di Koné, in una mediana tutta francese. [...] Le alternative sono ovviamente Cristante e Pisilli, ma se in questa settimana Le Fée continuerà ad allenarsi con intensità e ritmo domenica una maglia dovrebbe essere proprio la sua. [...]

