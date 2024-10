Dybala torna titolare dopo 24 giorni

Sale l'attesa per Roma-Inter e Ivan Juric è pronto per il suo primo big match da allenatore giallorosso. La scorsa settimana ha potuto lavorare con molti giovani mentre da pochi giorni ha potuto riabbracciare tutti i suoi giocatori tornati dagli impegni con le Nazionali. Nella testa del croato c'è il desiderio di battere i campioni d'Italia uscenti anche se i nerazzurri sono una sua bestia nera. Anche i precedenti contro Simone Inzaghi non sorridono al tecnico ex Torino che ha battuto l'ex allenatore della Lazio una sola volta in carriera.

Ma molti tabù da sfatare anche per la stessa Roma, che in casa contro l'Inter non trionfa dal 2016 [...] La notizia più importante è però il ritorno di Paulo Dybala che ieri si è allenato insieme al resto della squadra ed è pronto a tornare dal primo minuto. Proprio contro l'Inter la Joya aveva trovato la sua unica rete su azione in un big match da quando è arrivato in giallorosso. Accanto all'argentino ci sarà Pellegrini mentre in attacco è impossibile rinunciare a Dovbyk. La difesa a 3 non si tocca: davanti a Svilar pronti Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulla destra ci sarà Celik mentre a sinistra può tornare nella sua posizione congeniale Angelino. In mezzo al campo Juric rinnova la fiducia a Cristante mentre vicino a lui ci sarà probabilmente Manu Koné. Ancora in panchina Paredes che negli ultimi giorni è stato insistentemente accostato al Boca Juniors.

(Il Messaggero)