Corsa e intensità, partitelle a campo ridotto, ritmo sempre altissimo. [...] L'obiettivo di Juric è motivare al massimo il gruppo e di caricarlo a dovere per la sfida all'Inter. Dove tornerà sicuramente titolare Paulo Dybala, che ieri ha prestato il suo volto per la campagna promozionale del film «Venom: The Last Dance». [...] Intanto dello stadio in casa Roma da ora in poi si occuperà Nicholas Gancikoff Carrega, 50 anni, in passato impegnato con gli stadi di Inter e Milan.

(gasport)