Dybala stella fragile: è di nuovo ko, ma Zalewski torna tra i convocati

Paulo Dybala si ferma ancora. Un altro stop muscolare costringe l'argentino a saltare la trasferta contro il Monza. Tra il possibile addio e gli infortuni, è sicuramente l'inizio di stagione più travagliato da quando indossa la maglia della Roma [...] Dal suo arrivo nella Capitale, la Joya ha saltato 33 partite a causa di problemi fisici. Durante la sosta tenterà di recuperare per esserci contro l'Inter e non andrà in Nazionale. Juric dovrà fare a meno di lui e accanto a Pellegrini, lancia Soulé che è in vantaggio su Baldanzi. Matias non è in un buon momento ma il croato crede fortemente in lui e lo difende convinto che saprà dimostrare il suo lavoro. Davanti tocca a Dovbyk, rimasto a secco nelle ultime due giornate.

È rimandato ancora una volta l'esordio di Mats Hummels, rimasto a casa per una sindrome influenzale. Dal suo arrivo è passato un mese ma non ha mai visto il campo. Per questo, in difesa le scelte saranno obbligate: Mancini, Ndicka e Angelino. Fuori Hermoso che non è ancora pronto per giocare due partite consecutive dal primo minuto. In mezzo al campo tornerà Cristante mentre vicino a lui uno tra Pisilli e Koné. A Boras il francese è rimasto in panchina e per il momento parte in vantaggio sul classe 2004. Tra i convocati a centrocampo torna anche Enzo Le Fée che ha ampiamente superato il suo infortunio. Sulle fasce spazio a Celik ed El Shaarawy, anche se Juric ha un'arma in più sulla sinistra: Nicola Zalewski, tornato tra i convocati dopo essere finito fuori rosa [...] Di lui, ne aveva parlato anche Florent Ghisolfi: "Tutti apprezzano Nico e spero di poter risolvere questa situazione contrattuale così che possa fare il suo apporto alla squadra". Ed è stato proprio il direttore sportivo che ha avuto un ruolo importante per il suo reintegro. A Monza si chiude il primo ciclo di partite e Juric cerca i tre punti per continuare la sua rincorsa alla Champions League.

(Il Messaggero)