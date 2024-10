Dybala si ferma, con Dovbyk la Roma cerca gol anti crisi: "Come una finale"

Quella di oggi a Monza, come dice anche Ivan Juric, è: "come una finale" per la Roma. L'ultima sconfitta contro l'Elfsborg in Europa League riconsegna alla Serie A una squadra discontinua e che all'ultimo ha perso anche Paulo Dybala per il solito problema al flessore sinistro [...] Una brutta sorpresa per il tecnico croato che dovrà aggrapparsi su Artem Dovbyk per allontanare la crisi. Sperando, poi, che i gol arrivino da parte di tutti gli altri [..]

Durissima dover rinunciare proprio ora a Dybala, il giocatore che serviva per riaccendere la squadra dopo la sconfitta di Boras. Un problema che è ricorrente da quando la Joya è atterrata nella Capitale. Dal 2022, infatti, ha già saltato un totale di 35 partite a causa di 13 infortuni, l'ultimo dei quali arrivato ieri in allenamento e che lo costringerà a rifiutare anche la chiamata dell'Argentina [...]

Senza Paulo, quindi, Juric dovrà poggiarsi su Artem Dovbyk e agli elementi che finora ancora non sono andati in rete: Soulé, El Shaarawy e Pellegrini. "Devono segnare anche gli altri. L'intensità e il gioco non sono mancati in Svezia, abbiamo avuto 5/6 occasioni nitide" ha detto ieri il tecnico in conferenza stampa. In una domenica in cui la Roma dovrà fare a meno del suo miglior giocatore, servirà una prova eccellente da parte di tutti. In campionato l'ultima trasferta vinta risale proprio a quella del 2 marzo a Monza, mentre in Europa League di vittorie fuori dalle mura amiche ne sono arrivate 3 nelle ultime 16. È necessaria dunque una reazione.

(gasport)