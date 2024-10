Dybala punta l'Inter. Oggi ritorno in gruppo, Juric spera nei suoi gol

Dybala vede l'Inter e punta una maglia da titolare. L'argentino, dopo il forfait contro il Monza (e il no alla Nazionale) a causa di un fastidio muscolare, sta affrettando i tempi per un suo rientro domenica contro i nerazzurri. Nella giornata di ieri la Joya ha svolto un allenamento individuale ma ha aumentato i carichi di lavoro. La risposta alle sollecitazioni è stata positiva e già oggi è previsto il suo rientro in gruppo. L'obiettivo di Dybala è strappare una maglia contro gli uomini di Inzaghi, accanto a Pellegrini e dietro Dovbyk. Mister Juric cerca una vittoria per risollevare il morale dei giocatori e della piazza dopo il caos degli ultimi mesi. (...) Se sarà disponibile, Juric lo farà giocare. Su questo non ci sono dubbi. Con la speranza che l'argentino risponda presente. Tolto il rigore messo a segno contro l'Udinese (il giorno dell'esordio in panchina di Juric), Paulo Dybala non segna in Serie A dallo scorso 2 marzo contro il Monza. Nel mezzo le reti nella scorsa Europa League, diversi infortuni e un'estate di trambusti di calciomercato. Al croato serve, tanto quanto serviva a De Rossi, un calciatore sano. E in fiducia. (...)

(La Repubblica)