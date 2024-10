Dybala, pronto il piano di rientro

In campo senza fretta. Questo è l’input dato a Paulo Dybala che si sta allenando individualmente per quel fastidio avvertito al flessore sinistro e che lo ha costretto al forfait nella sfida contro il Monza. Escluse le lesioni, adesso l’argentino non sta accelerando per rientrare in campo [...].

Paulo oggi continuerà a lavorare in palestra, così poi tra sabato e domenica quando il resto del gruppetto presente a Trigoria beneficerà invece di due giorni di stop. Lunedì mattina il primo test in campo per valutare le sensazioni del flessore e se arriverà il via libera dal giorno successivo comincerà ad allenarsi gradualmente in gruppo. [...]

Si allontana invece la sfida di domenica 20 ottobre per Stephan El Shaarawy che a Monza ha subito un leggero stiramento del polpaccio che con ogni probabilità lo terrà lontano del campo per le prossime settimane. [...]

(corsport)