Il milanista Rafa Leao è abituato ai piani alti della classifica degli assist nel nostro campionato. Il portoghese, attualmente al terzo posto con tre passaggi gol, nello scorso campionato terminò al primo posto con nove assist insieme al romanista Paulo Dybala. [...] L'argentino invece in questo inizio di campionato non è ancora riuscito ad esprimersi come nel passato ed è ancora a secco per quanto riguarda i passaggi-gol. [...]

(gasport)