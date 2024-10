Dybala c'è: l'argentino torna titolare

IL TEMPO (M. CIR.) - Dybala si allena in gruppo e prenota una maglia per la sfida con l'Inter. Dopo la ripresa degli allenamenti di martedì, la Roma ieri pomeriggio è tornata al Fulvio Bernardini per la seconda sessione in preparazione contro la squadra di Inzaghi in programma domenica sera all'Olimpico. Sotto gli occhi di Juric è tornato anche Dybala: il campione del mondo ha completato l'intera seduta con il resto dei compagni. La volontà della Joya, è stata fondamentale per il suo recupero in vista del big match con i nerazzurri, contro i quali cercherà di conquistare una maglia da titolare. Nessun dubbio neanche per Dovbyk: l'ucraino, rientrato affaticato dagli impegni con la Nazionale, ha effettuato una seduta di scarico, ma la sua presenza per la prossima giornata di campionato non è in discussione. Chi non ci sarà è Stephan El Shaarawy ancora alle prese con lo stiramento accusato durante la sfida contro il Monza. Personalizzato anche per Saelemaekers, di ritorno dall'operazione dopo la frattura al malleolo mediale.