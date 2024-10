Dybala accelera, Dovbyk pronto per l’Inter

Paulo e Artem, tra gioie da ritrovare e dolori da superare. La coppia Dybala-Dovbyk si scalda per la sfida di domenica all’Olimpico contro l’Inter con l’obiettivo di sfatare il tabù che vede la Roma faticare con le big e riaccendere un attacco da soli 8 gol in campionato. (...) Non è al top ma non mancherà nemmeno Dovbyk che ha smaltito una leggera infiammazione al ginocchio e tornerà oggi a disposizione di Juric dopo gli impegni con l’Ucraina «Mi sento più o meno bene-ha ammesso l’attaccante giallorosso - Ma durante la gara con la Repubblica Ceca ero molto stanco e per questo l’allenatore ha deciso di sostituirmi».

(gasport)