Dovbyk vuole giocare a tutti i costi. Occasione Le Fée a centrocampo

La Roma rischia di restare senza bomber. Artem Dovbyk, infatti, ieri non si è allenato a causa del solito fastidio al ginocchio che lo mette in dubbio per la sfida di stasera contro il Torino. L’ucraino proverà a stringere i denti ed è stato comunque convocato da Ivan Juric che conta di averlo al centro dell’attacco. [...] In caso di forfait è pronto Eldor Shomurodov, che in serie A con la maglia giallorossa non gioca titolare dal 9 novembre 2022. L’alternativa è schierare Paulo Dybala da falso nueve e impiegare uno tra Tommaso Baldanzi e Matias Soulé alle sue spalle insieme a Lorenzo Pellegrini. A centrocampo, invece, Juric è orientato a dare fiducia alla coppia francese Le Fée-Koné. [...]

(Gasport)