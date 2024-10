Dovbyk "vede" l'Inter

Pericolo scampato, Artem Dovbyk punta l'Inter. [...] L'ucraino è rientrato dagli impegni con la Nazionale con una leggera infiammazione al ginocchio, le sue condizioni erano da valutare in vista della sfida ai nerazzurri, seppur da Trigoria non sia mai scattato un vero e proprio allarme. [...] L'ariete ucraino, seppur non al 100%, è pronto per scendere in campo per la super sfida di domenica sera dell'Olimpico. [...]

Dovbyk ormai è irrinunciabile per tutti, anche perché sembra aver ingranato la marcia giusta con 5 gol nelle ultime 8 gare. [...] Juric sperava di non doverci rinunciare in una gara così delicata, proprio adesso che ha ritrovato Paulo Dybala. La Joya è pronta a riabbracciare una titolarità che gli manca dallo scorso 26 settembre. [...] Out El Shaarawy, ancora alle prese con il problema al polpaccio accusato a Monza.

(Tuttosport)