Dovbyk, la Dinamo Kiev è tabù: zero gol

Quasi sicuramente partirà dalla panchina, anche per tenersi a riposo in vista della trasferta contro la Fiorentina, ma Artem Dovbyk alla sfida di domani ci tiene tanto. Giocherà, infatti, contro una squadra storica del suo calcio: la Dinamo Kiev che in Ucraina ha dominato per tanti anni prima di passare il testimone allo Shakhtar Donetsk. La stessa Dinamo Kiev che per Dovbyk è una bestia nera dal momento che il centravanti della Roma è riuscito a batterla una sola volta in 6 confronti e senza mai riuscire a segnare. Un tabù che domani vorrebbe sfatare [...] Inoltre, l'unico ucraino ad aver purgato una squadra della sua nazione è stato Valentyn Slyusar il 19 marzo del 2009. Dovbyk vorrebbe quindi rompere un digiuno durato 15 anni. Questo, però, ammesso che giochi dal momento che ad essere favorito è Eldor Shomurodov [...]

(gasport)